Доктор Євген Комаровський дав важливу пораду для хворих "китайським" вірусом

Як передає Politeka.net, про лайфхак він розповів на своєму Yourtube-каналі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



За словами Комаровського, людям, які переносять хворобу у важкій формі лежання на животі дозволить дихати легше.

"Один з найефективніших способів активізації повітрообміну в легенях - положення на животі. Вірус вражає задні відділи легенів і коли людина лежить на животі, то в цих відділах, які найбільш запалених, активізується повітрообмін. Це покращує стан людини, причому значно", - поділився доктор.

Комаровський підкреслив, що сон на животі може поліпшити стан не тільки важко хворих, а й хворих із середньою вагою.

"Будь-яке ураження легень, яке виявили на комп'ютерній томографії - обов'язково лежати на животі. Будь-яка задишка - лежати на животі", - пояснив доктор.

Зазначимо, що в Україні виявили 872 228 випадків вірусу з початку пандемії. Померло - 14 755 осіб. За останню добу зафіксували 13 514 нових випадків, а кількість видужали досягла 480 348.

Нагадаємо, Євген Комаровський:"Максимальна заразність починається за два дні до появи перших симптомів".

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