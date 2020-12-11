Доктор Евгений Комаровский дал важный совет для больных "китайским" вирусом
Как передает Politeka.net, о лайфхаке он рассказал на своем Yourtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам Комаровского, людям, которые переносят болезнь в тяжелой форме лежание на животе позволит дышать легче.
"Один из самых эффективных способов активизации воздухообмена в легких — положение на животе. Вирус поражает задние отделы легких и когда человек лежит на животе, то в этих отделах, которые наиболее воспаленных, активизируется воздухообмен. Это улучшает состояние человека, причем значительно", - поделился доктор.
Комаровский подчеркнул, что сон на животе может улучшить состояние не только тяжело больных, но и больных со средней тяжестью.
Тарифы на электроэнергию резко поднимут: сколько придется платить с 1 января, «будет состоять из двух частей…»
Томная Дорофеева эффектно изогнулась на камеру, лишив мужчин спокойствия: «Чистый кайф»
В России не стало знаменитого актера, болезнь оказалась сильнее: "Артист с большой буквы"
Дочери Георгия Гонгадзе выросли и поражают красотой: как сейчас выглядят девушки и чем они занимаются
"Любое поражение легких, которое обнаружили на компьютерной томографии - обязательно лежать на животе. Любая отдышка - лежать на животе", - пояснил доктор.
Отметим, что в Украине обнаружили 872 228 случаев вируса с начала пандемии. Умерло - 14 755 человек. За последние сутки зафиксировали 13 514 новых случаев, а количество выздоровевших достигла 480 348.
Напомним, Евгений Комаровский: "Максимальная заразность начинается за два дня до появления первых симптомов".
Как сообщала Politeka, доктор Евгений Комаровский о катастрофической нехватке вакцины от гриппа.
Также Politeka писала, что доктор Комаровский разъяснил, какие родинки опасны и что делать.