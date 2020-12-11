Доктор Евгений Комаровский дал важный совет для больных "китайским" вирусом

Как передает Politeka.net, о лайфхаке он рассказал на своем Yourtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По словам Комаровского, людям, которые переносят болезнь в тяжелой форме лежание на животе позволит дышать легче.

"Один из самых эффективных способов активизации воздухообмена в легких — положение на животе. Вирус поражает задние отделы легких и когда человек лежит на животе, то в этих отделах, которые наиболее воспаленных, активизируется воздухообмен. Это улучшает состояние человека, причем значительно", - поделился доктор.

Комаровский подчеркнул, что сон на животе может улучшить состояние не только тяжело больных, но и больных со средней тяжестью.

"Любое поражение легких, которое обнаружили на компьютерной томографии - обязательно лежать на животе. Любая отдышка - лежать на животе", - пояснил доктор.

Отметим, что в Украине обнаружили 872 228 случаев вируса с начала пандемии. Умерло - 14 755 человек. За последние сутки зафиксировали 13 514 новых случаев, а количество выздоровевших достигла 480 348.

Напомним, Евгений Комаровский: "Максимальная заразность начинается за два дня до появления первых симптомов".

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