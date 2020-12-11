12 грудня християни вшановують пам'ять святого мученика Парамона і з ним 370 мучеників
Як свідчать церковні перекази, святий мученик Парамон в 250 році відмовився приносити жертви язичницьким ідолам і заступився за християн, яких збиралися стратити, за що після жорстоких тортур позбувся голови разом з іншими заарештованими 370 мучениками.
Згідно з народними повір'ями, на Парамона можна було передбачити погоду на всю зиму.
Також вважалося, що якщо в цей день встати рано вранці, розтопити піч і поснідати кашею, то взимку вас обійдуть всі хвороби стороною.
Для того, щоб залучити удачу і достаток, люди позичали що-небудь у сусідів (хліб, глечик, сіль, тютюн та інше).
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- Якщо на Парамона пішов сніг, то скоро прийде заметіль;
- У небі якщо Зоря багряного кольору здалася рано вранці, то незабаром задують сильні вітри;
- Якщо ж в небі зоря червона, то кілька днів буде ясно і не холодно.
Раніше ми повідомляли, що згідно зі списком державних свят, затвердженим Кабінетом Міністрів України, в 2021 році українців чекає 115 офіційних вихідних і 250 робочих днів.
Згідно із законом, якщо святковий день випадає на вихідний, неробочий день переноситься на наступний після святкового або неробочого.
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