12 декабря христиане чтят память святого мученика Парамона и с ним 370 мучеников
Как гласят церковные предания, святой мученик Парамон в 250 году отказался приносить жертвы языческим идолам и заступился за христиан, которых собирались казнить, за что после жестоких пыток был обезглавлен вместе с остальными арестованными 370 мучениками.
Согласно народным поверьям, на Парамона можно было предсказать погоду на всю зиму.
Также считалось, что если в этот день встать рано утром, растопить печь и позавтракать кашей, то зимой вас обойдут все болезни стороной.
Для того чтобы привлечь удачу и достаток, люди одалживали что-нибудь у соседей (хлеб, кувшин, соль, табак и прочее).
Приметы 12 декабря:
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- Если на Парамона пошел снег, то скоро придет метель;
- Если же снега нет до сих пор, что на 19 декабря - День Николая Чудотворца - придут крепкие морозы;
- В небе если заря багрового цвета показалась рано утром, то вскоре задуют сильные ветры;
- Если же в небе заря красная, то несколько дней будет ясно и не холодно.
Ранее мы сообщали, что согласно списку государственных праздников, утвержденному Кабинетом министров Украины, в 2021 году украинцев ждет 115 официальных выходных и 250 рабочих дней.
Согласно закону, если праздничный день выпадает на выходной, нерабочий день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.
Напомним, Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.
Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.
Также Politeka писала, что погода не пощадит украинцев на День святого Николая.