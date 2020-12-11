12 декабря христиане чтят память святого мученика Парамона и с ним 370 мучеников

Как гласят церковные предания, святой мученик Парамон в 250 году отказался приносить жертвы языческим идолам и заступился за христиан, которых собирались казнить, за что после жестоких пыток был обезглавлен вместе с остальными арестованными 370 мучениками.

Согласно народным поверьям, на Парамона можно было предсказать погоду на всю зиму.

Также считалось, что если в этот день встать рано утром, растопить печь и позавтракать кашей, то зимой вас обойдут все болезни стороной.

Для того чтобы привлечь удачу и достаток, люди одалживали что-нибудь у соседей (хлеб, кувшин, соль, табак и прочее).

Приметы 12 декабря:

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  • Если на Парамона пошел снег, то скоро придет метель;
  • Если же снега нет до сих пор, что на 19 декабря - День Николая Чудотворца - придут крепкие морозы;
  • В небе если заря багрового цвета показалась рано утром, то вскоре задуют сильные ветры;
  • Если же в небе заря красная, то несколько дней будет ясно и не холодно.

Ранее мы сообщали, что согласно списку государственных праздников, утвержденному Кабинетом министров Украины, в 2021 году украинцев ждет 115 официальных выходных и 250 рабочих дней.

выходные

Согласно закону, если праздничный день выпадает на выходной, нерабочий день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Напомним, Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

Также Politeka писала, что погода не пощадит украинцев на День святого Николая.