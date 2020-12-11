13 грудня віряни православної церкви шанують пам'ять святого Андрія Первозванного, який належить до числа 12 учнів Ісуса Христа



Святий апостол Андрій став першим учнем Христа, назвав його Спасителем і привів до Христа свого старшого брата Симона, майбутнього апостола Петра.

У народі свято називають Андрієм осіннім або днем Андрія Первозванного.

У день святого Андрія забороняється шити, ткати, прясти, виконувати важку роботу по дому.

Однак готувати застілля в цей день не тільки не заборонялося, але вважалося обов'язковим атрибутом даного свята.

Крім того, селяни вірили, що в цей день по землі бродить нечисть, яка нападає на худобу. Тому в цей час виходити з дому вважалося небажаним.

У цей день все ще діють заборони Різдвяного посту 2019. Тому 13 грудня можна вживати в їжу рибу, супи і каші на рослинній олії, і інші дозволені страви.

Раніше ми повідомляли, що згідно зі списком державних свят, затвердженим Кабінетом Міністрів України, в 2021 році українців чекає 115 офіційних вихідних і 250 робочих днів.

Згідно із законом, якщо святковий день випадає на вихідний, неробочий день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

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