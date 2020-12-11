13 декабря верующие православной церкви чтут память святого Андрея Первозванного, который принадлежит к числу 12 учеников Иисуса Христа



Святой апостол Андрей стал первым учеником Христа, назвал его Спасителем и привел ко Христу своего старшего брата Симона, будущего апостола Петра.

В народе праздник называют Андреем осенним или днем Андрея Первозванного.

В день святого Андрея запрещается шить, ткать, прясть, выполнять тяжелую работу по дому.

Однако готовить застолье в этот день не только не возбранялось, но считалось обязательным атрибутом данного праздника.

Кроме того, крестьяне верили, что в этот день по земле бродит нечисть, которая нападает на скот. Поэтому в это время выходить из дома считалось нежелательным.

В этот день все еще действуют запреты Рождественского поста 2019. Поэтому 13 декабря можно употреблять в пищу рыбу, супы и каши на растительном масле, и другие разрешенные блюда.

Ранее мы сообщали, что согласно списку государственных праздников, утвержденному Кабинетом министров Украины, в 2021 году украинцев ждет 115 официальных выходных и 250 рабочих дней.

Согласно закону, если праздничный день выпадает на выходной, нерабочий день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Напомним, Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

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