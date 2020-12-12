Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, показала свою жарку прогулянку
Зірка після збільшення популярності переїхала з Калінінграда до США, звідки продовжує ділитися жаркими кадрами, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Цього разу зірка пройшлася по вулиці в спокусливому топіку, з якого ледь не вивалювалися величезні груди.
Модель йшла недовго, радуючи своїми видами з усіх ракурсів. Її бюст притягував погляд, адже мереживний топік здавався ненадійним, як і його найтонші бретельки. Здавалося, бюст зараз вистрибне, розриваючи одяг.
Також модель одягла красиву довгу спідницю, яка змогла все ж підкреслити об'ємні сідниці. Вітер розвіював легку тканину під час руху.
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Образ завершили стильні аксесуари.
Пізніше красуня завмерла на місці і випила з баночки газований напій.
За 11 годин пост зібрав майже 500 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік спокусниці багато приємних повідомлень.
"Досконалість у плоті", - написав один з користувачів мережі.
Раніше ми писали, що Анастасія Квітко позувала в облягаючому топі, який максимально підкреслює розкішну фігуру красуні. Крім того, як можна помітити, дівчина приміряла «літні» штани, добивши образ практично непомітним макіяжем.
"Творчість", - коротко йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко цього разу посвітила великим бюстом в тонкій комбінації з мереживом. Відповідне фото було опубліковано в одній з фан-груп знаменитості.
Тонкі лямки навряд чи трималися на шовковій шкірі знаменитості.
Нагадаємо, російська Кардашьян полонила своєю розкішшю величезних розмірів в прозорій сукні
Також Politeka повідомляла, що російська Кардашьян заворожила пишними формами в зісковзуючому купальнику
А ще Politeka писала, що російська Кардашьян вкоротила і так мініатюрний топ, показавши випирають " бомбочки"