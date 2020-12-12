Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала свою жаркую прогулку

Звезда после возросшей популярности переехала из Калининграда в США, откуда продолжает делиться жаркими кадрами, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В этот раз звезда прошлась по улице в соблазнительном топике, из которого едва ли не вываливалась огромная грудь.

Модель шла недолго, радуя своими видами со всех ракурсов. Ее бюст притягивал взгляд, ведь кружевной топик казался ненадежным, как и его тончайшие бретельки. Казалось, бюст сейчас выпрыгнет, разрывая одежду.

Также модель надела красивую длинную юбку, смогшую все же подчеркнуть объемные ягодицы. Ветер развеивал легкую ткань во время движения.

Образ завершили стильные аксессуары.

Позже красотка замерла на месте и выпила из баночки газированный напиток.

За 11 часов пост собрал почти 500 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону соблазнительницы много приятных сообщений.

"Совершенство во плоти", - написал один из пользователей сети.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко позировала в облегающем топе, который максимально подчеркивает роскошную фигуру красотки. Кроме того, как можно заметить, девушка примеряла «летние» штаны, добив образ практически незаметным макияжем.

«Творчество», - коротко говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко в этот раз посветила большим бюстом в тонкой комбинации с кружевом. Соответствующее фото было опубликовано в одной из фан-групп знаменитости.

Тонкие лямки едва ли держались на шелковой коже знаменитости.

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