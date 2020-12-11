"Не те що робити щось, але навіть відпочивати і бачитися з кимось не хочеться"

Фаворит Ксенії Мішиної з шоу «Холостячка» поділився одкровеннями перед фіналом

Як передає Рoliteka.net, учасник Програми на своїй сторінці в Instagram поділився секретом, який допомагає йому у важких ситуаціях.

"Іноді і зі мною трапляється, коли руки опускаються... Ні робити щось, ні відпочивати, ні бачитися з кимось, нічого взагалі не хочеться. Таке враження, що мене придавило стіною і я не знаю, як вибратися з-під неї», - зізнався він.

Щоб витягнути себе з такого стану Тригубенко дивиться фільми, засновані на реальних подіях, про успішних підприємців, музикантів, спортсменів, письменників, танцюристів, або інтерв'ю з ними.

"...їх історії подолання труднощів і вихід на новий рівень мене підштовхує не опускати руки... Після такого переосмислення... відразу з'являються сили і мотивація рухатися далі! Досягати нових цілей і підкорювати нові вершини», - говорить учасник шоу «Холостячка».

Також він поділився лайфхаком, який використовує у своєму житті, коли потрібно прийняти важливе рішення.

"Я підсвідомо збираю навколо себе всіх великих для мене людей, про яких я дивився документалки, читав або чув про них, проводжу подумки з ними нараду. Де вони висловлюють свою думку щодо мого питання...» - розповівши Тригубенко.

Нагадаємо, в одному з випусків шоу "Холостячка" головна героїня Ксенія Мішина заявила, що головним претендентом на перемогу в проекті є підприємець Олексій Тригубенко.

До такого висновку Мішина прийшла після відвертої розмови з чоловіками про почуття і плани на майбутнє.

"Льоша-перше місце в моєму топ-листі. Він заслуговує любові і перемоги. Він глибокий і Серйозний, не викидає якихось жартів і не приховує почуттів",-заявила Ксенія Мішина.

Нагадавши, зустріч " холостячки "Ксенії Мішиної з батьками Тригубенко обернулася шоком:" ви зі своєю дитиною..."

Також Politeka повідомляла, несподіваний поворот стався в " Холостячці "з Мішиною, в мережі розкрили ім'я переможця:" їх бачили разом..."

Як писала Politeka, що розпалена" Холостячка " Мішина показала апетитну фігуру в кращих образах.