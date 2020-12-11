"Не то что делать что-то, но даже отдыхать и видеться с кем-то не хочется"

Фаворит Ксении Мишиной из шоу «Холостячка» поделился откровениями перед финалом

Как передает Рoliteka.net, участник программы на своей странице в Инстаграм поделился секретом, который помогает ему в трудных ситуациях.

«Иногда и со мной случается, когда руки опускаются... Ни делать что-то, ни отдыхать, ни видеться с кем-то, ничего вообще не хочется. Такое впечатление, что меня придавило стеной и я не знаю, как выбраться из-под нее», - признался он.

Чтобы вытянуть себя из такого состояния Тригубенко смотрит фильмы, основанные на реальных событиях, про успешных предпринимателей, музыкантов, спортсменов, писателей, танцоров, либо интервью с ними.

«… их истории преодоления трудностей и выход на новый уровень меня подталкивает не опускать руки... После такого переосмысления... сразу появляются силы и мотивация двигаться дальше! Достигать новых целей и покорять новые вершины», - говорит участник шоу «Холостячка».

Также он поделился лайфхаком, который использует в своей жизни, когда нужно принять важное решение.

«Я подсознательно собираю вокруг себя всех великих для меня людей, о которых я смотрел документалки, читал или слышал о них, провожу мысленно с ними совещание. Где они высказывают своё мнение относительно моего вопроса...» - рассказал Тригубенко.

Напомним, в одном из выпусков шоу "Холостячка" главная героиня Ксения Мишина заявила, что главным претендентом на победу в проекте является предприниматель Алексей Тригубенко.

К такому выводу Мишина пришла после откровенного разговора с мужчинами о чувствах и планах на будущее.

"Леша – первое место в моем топ-листе. Он заслуживает любви и победы. Он глубокий и серьезный, не выкидывает каких-то шуточек и не скрывает чувств", – заявила Ксения Мишина.

Напомним, встреча "холостячки" Ксении Мишиной с родителями Тригубенко обернулась шоком: "Вы со своим ребенком..."

Также Politeka сообщала, неожиданный поворот произошел в "Холостячке" с Мишиной, в Сети раскрыли имя победителя: "Их видели вместе..."

Как писала Politeka, что разгоряченная "Холостячка" Мишина показала аппетитную фигуру в лучших образах.