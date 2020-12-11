Фаворит Ксении Мишиной из шоу «Холостячка» поделился откровениями перед финалом
Как передает Рoliteka.net, участник программы на своей странице в Инстаграм поделился секретом, который помогает ему в трудных ситуациях.
«Иногда и со мной случается, когда руки опускаются... Ни делать что-то, ни отдыхать, ни видеться с кем-то, ничего вообще не хочется. Такое впечатление, что меня придавило стеной и я не знаю, как выбраться из-под нее», - признался он.
Чтобы вытянуть себя из такого состояния Тригубенко смотрит фильмы, основанные на реальных событиях, про успешных предпринимателей, музыкантов, спортсменов, писателей, танцоров, либо интервью с ними.
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«… их истории преодоления трудностей и выход на новый уровень меня подталкивает не опускать руки... После такого переосмысления... сразу появляются силы и мотивация двигаться дальше! Достигать новых целей и покорять новые вершины», - говорит участник шоу «Холостячка».
Также он поделился лайфхаком, который использует в своей жизни, когда нужно принять важное решение.
«Я подсознательно собираю вокруг себя всех великих для меня людей, о которых я смотрел документалки, читал или слышал о них, провожу мысленно с ними совещание. Где они высказывают своё мнение относительно моего вопроса...» - рассказал Тригубенко.
Напомним, в одном из выпусков шоу "Холостячка" главная героиня Ксения Мишина заявила, что главным претендентом на победу в проекте является предприниматель Алексей Тригубенко.
К такому выводу Мишина пришла после откровенного разговора с мужчинами о чувствах и планах на будущее.
"Леша – первое место в моем топ-листе. Он заслуживает любви и победы. Он глубокий и серьезный, не выкидывает каких-то шуточек и не скрывает чувств", – заявила Ксения Мишина.
Напомним, встреча "холостячки" Ксении Мишиной с родителями Тригубенко обернулась шоком: "Вы со своим ребенком..."
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Как писала Politeka, что разгоряченная "Холостячка" Мишина показала аппетитную фигуру в лучших образах.