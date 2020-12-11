Екс-солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва збентежила незвичайними кадрами з пікантним післясмаком

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 30-річної співачки в Instagram опубліковано свіже відео, в якому Надя постала в спокусливому образі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, дівчина влаштувала гаряче випробування для "тіктокерів": Надя постала перед камерою в білій сорочці, під якою був короткий топ-бюстгальтер, і сірих легінсах. Артистка розстебнула кілька гудзиків і провела перед собою дзеркальним екраном, ніби "рентгеном", на якому показала себе вже не в такому цнотливому прикиді. На екрані Дорофєєва була в зухвалому ультракороткому топі з ременями та шортиках, що швидше нагадують труси, чорного кольору. Ніби ангел і демон билися за Надю.

В кінці стає зрозуміло, що другий переміг. Дорофєєва в зухвалому образі повернулася до камери спиною, блиснувши пружним "горішком".

"гаряче🥵 🔥", - підписані кадри.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Щось у неї кришак поїхав"



"Надюш вам красиво з хвостиками💋"

"Мені не цікаво як в музеї - дивитися можна, чіпати не можна"

"Круто вийшло"

"Надя Дорофєєва ти найкраща"

Раніше ми повідомляли, в мережі коментують цікавий фотоколаж з Надею, де вона постала з макіяжем і без. На всіх кадрах Дорофєєва була в золотистій сорочці, з зібраним назад волоссям.

Красуні "витерли" очі та губи: яскравість зірка, звичайно, втратила, але зате проявилася якась ніжність.

"Які щічки)))"; "без макіяжу навіть краще"; "я і не помітив відмінності"; "Без косметики (жах", - по-різному відреагувала публіка.

Нагадаємо, що грайлива Дорофєєва змусила глядачів "Танців з зірками" горіти в передчутті: "Хочу скоріше...".

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва здалася на публіці в ліфчику і трусах, натовп завила: "дуже пішло".