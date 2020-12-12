Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала переваги на відпочинку в новому образі

Спортсменка щодня проводить в спортзалі посилені тренування і розповідає, як проходить її підготовка до майбутніх змагань, в яких вона запрошена взяти участь в наступному році. Для Кортез це виявилося честю, тому вона не шкодує себе і постійно намагається збільшити навантаження.

На фан-акаунтах в цей же час намагаються підтримати знаменитість і фітнес-модель, тому діляться її останніми кращими фото, якими вона вражала на відпочинку. У кольоровому бікіні з яскравим принтом Сьюзі виглядала дуже спокусливо, а випнута догори п'ята точка зробив фото на пляжі більш зухвалим.

"З п'ятницею, милі люди. Якщо вам самотньо, приєднуйтесь до мене", - сказано на сторінці.

Ось як реагують в мережі:

"Як смачно, ви просто розкішні!; дуже багата жінка; яка ти красива і смілива; добре👍 🏽; яка мила спина; спасибі за вашу красу💋 💋; милий і чудова людина😍 👏; можу я струсити з тебе пісок?; Красива жінка ... Моя любов ❤; всі захоплені таким шикарним виглядом і дівчиною🍑; без зайвих слів, дуже сподобалося👍".

Також ми писали, що Сьюзі звикла показувати тіло без одягу, так як багато років тренувалася в спортзалі, щоб мати шанс ПОКАЗАТИ досконале перетворення. Завдяки наполегливій праці, дівчина вже не раз брала участь в різних конкурсах і впевнено перемагала.

Тепер особисті Селфі Кортез з демонстрацією сідниць стали вже чимось на зразок її фішки. Як видно на одному з таких фото, дівчині і правда є що показати Модель з пружними формами позувала спиною до об'єктива і підставила гідності до камери в яскраво-блакитних лосинах.

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць постала перед камерою відразу після душу.

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