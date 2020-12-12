Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала достоинства на отдыхе в новом образе

Спортсменка каждый день проводит в спортзале усиленные тренировки и рассказывает, как проходит ее подготовка к будущим соревнованиям, в которых она приглашена взять участие в следующем году. Для Кортез это оказалось честью, потому она не жалеет себя и постоянно пытается увеличить нагрузку.

На фан-аккаунтах в это же время стараются поддержать знаменитость и фитнес-модель, потому делятся ее последними лучшими фото, которыми она поражала на отдыхе. В цветном бикини с ярким принтом Сьюзи выглядела очень соблазнительно, а выпяченная кверху пятая точка сделал фото на пляже более дерзким.

«С пятницей, милые люди. Если вам одиноко, присоединяйтесь ко мне», - сказано на странице.

Вот как реагируют в сети:

«Как вкусно, вы просто роскошные!; очень богатая женщина; Какая ты красивая и смелая; Хорошо 👍🏽; Какая милая спина; спасибо за вашу красоту💋💋; Милый и замечательный человек 😍👏; Могу я стряхнуть с тебя песок?; Красивая женщина ... Моя любовь ❤; Все увлечены таким шикарным видом и девушкой🍑; без лишних слов, очень понравилось👍».

Также мы писали, что Сьюзи привыкла показывать тело без одежды, так как многие годы тренировалась в спортзале, чтобы иметь шанс показать совершенное преображение. Благодаря упорному труду, девушка уже не раз участвовала в различных конкурсах и уверенно побеждала.

Теперь личные селфи Кортез с демонстрацией ягодиц стали уже чем-то вроде ее фишки. Как видно на одном из таких фото, девушке и правда есть что показать Модель с упругими формами позировала спиной к объективу и подставила достоинства к камере в ярко-голубых лосинах.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц предстала перед камерой сразу после душа.

Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц завлекла в кровать, оставшись в стрингах.

Как Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц показала, как достичь идеального "орешка"