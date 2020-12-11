Нові штрафи за сміття вводяться в Україні

Так, жителів Києва вже попередили, що штрафуватимуть за кинуте будівельне сміття. Порушникам доведеться платити від 340 до 1360 гривень, повідомляє Шевченківська районна держадміністрація.

Як відомо, викидати будівельне сміття в контейнери для побутових відходів суворо заборонено, як і складати такого роду відходи в окремих місцях. На тих, хто не дотримуватиметься встановлених правил складатимуться адмінпротоколи згідно зі ст.152 КУпАП.

Стежити за цим буде відділ контролю за благоустроєм спільно з комунальними службами. Вони будуть проводити регулярні рейди.

В адміністрації Шевченківського району повідомили, що будівельним сміттям вважаються будь-які відходи після проведення будівельних або демонтажних робіт. Для їх вивезення можна скористатися послугами комунальних служб, які спеціалізуються в цьому питанні.

Зазначимо також, у Києві продовжують встановлювати контейнери для окремих фракцій твердих відходів. За цей рік розмістили майже 800 контейнерів-дзвіночків, всього таких-майже 4 тисячі.

Баки-дзвіночки діляться на такі типи: для скла, пластику і паперу; контейнери-сітки — для сухих відходів; а також контейнери для збору небезпечних відходів.

Так, зелений контейнер - для скла, Жовтий — для пластику, синій — для паперу. Також окремо в КМДА радять викидати небезпечні відходи-термометри, лампи і батарейки — в помаранчеві контейнери з відповідним маркуванням.

Розбиті ртутні термометри в контейнери викидати не можна. Якщо розбився градусник-треба викликати спеціальні служби.

Відзначимо, незабаром сортувати сміття буде ще й вигідно. Кабінет міністр прийняв постанову, в якій вивів спеціальну формулу розрахунку тарифу на поводження з побутовими відходами.

"Згідно з формулою, тариф на послуги з поводження з побутовими відходами встановлюється за фактичні обсяги, які потрапляють саме на переробку і захоронення», – повідомили в уряді.

Тобто, чим більше люди сортуватимуть сміття, тим менший обсяг мотлоху поїде на полігон і тим дешевше обійдеться послуга з його вивезення.

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