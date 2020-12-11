Новые штрафы за мусор вводятся в Украине

Так, жителей Киева уже предупредили, что будут штрафовать за брошенный строительный мусор. Нарушителям придется платить от 340 до 1360 гривен, сообщает Шевченковская районная госадминистрация.

Как известно, выбрасывать строительный мусор в контейнеры для бытовых отходов строго запрещено, как и складывать такого рода отходы в отдельных местах. На тех, кто не будет следовать установленным правилам будут составляться админпротоколы согласно ст. 152 КУпАП.

Следить за этим будет отдел контроля за благоустройством совместно с коммунальными службами. Они будут проводить регулярные рейды.

В администрации Шевченковского района сообщили, что строительным мусором считаются любые отходы после проведения строительных или демонтажных работ. Для их вывоза можно воспользоваться услугами коммунальных служб, которые специализируются в этом вопросе.

Отметим также, в Киеве продолжают устанавливать контейнеры для отдельных фракций твердых отходов. За этот год разместили почти 800 контейнеров-колокольчиков, всего таких — почти 4 тысячи.

Баки-колокольчики делятся на такие типы: для стекла, пластика и бумаги; контейнеры-сетки — для сухих отходов; а также контейнеры для сбора опасных отходов.

Так, зеленый контейнер — для стекла, желтый — для пластика, синий — для бумаги. Также отдельно в КГГА советуют выбрасывать опасные отходы — термометры, лампы и батарейки — в оранжевые контейнеры с соответствующей маркировкой.

Разбитые ртутные термометры в контейнеры выбрасывать нельзя. Если разбился градусник — надо вызывать специальные службы.

Отметим, вскоре сортировать мусор будет еще и выгодно. Кабинет министр принял постановление, в котором вывел специальную формулу расчета тарифа на обращение с бытовыми отходами.

«Согласно формуле, тариф на услуги по обращению с бытовыми отходами устанавливается за фактические объемы, которые попадают именно на переработку и захоронение», – сообщили в правительстве.

То есть, чем больше люди будут сортировать мусор, тем меньший объем хлама поедет на полигон и тем дешевле обойдется услуга по его вывозу.

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