Дружина коміка й співака Артура Пирожкова Анжеліка Ревва сколихнула публіку брутальним образом
Як передає Politeka.net, 38-річна красуня опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в спортивному залі, а саме поруч з боксерською грушею.
Дівчина була в білій маєчці та чорних лосинах. Анжеліка з високим хвостиком і в червоних рукавичках застигла в момент напруженого удару по груші. Видно, що вона спітніла й почервоніла, в результаті фізичних вправ.
Цілеспрямований погляд, тверда стійка і струнка підкачана фігурка Анжеліки вражають.
"І знову добрий спортивний... 🥊 😜 Який вид спорту вам приносить насолоду?", - підписала фото дружина Пирожкова.
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Примітно, що артист одним з перших відреагував на її пост, залишивши в коментарі купу смайликів. "Хочу з вами спаринг, чоловіче 💋", - кокетливо відповіла йому Анжеліка.
Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Серйозна дівчинка..😁👍❤️"
"Спортсменка, активістка, розумниця і звичайно ж красуня!!!😍 👏 Дякую, за корисні рекомендації 🙂"
"Яка ти красива, Анжеліка❤️😻"
"Нічого собі! Люблю гімнастику"
"На жаль, ніякий😂"
"ідеальний ранок 🙌"
Раніше ми повідомляли, Анжеліка виставила яскраве фото, де вони з Пирожковим обіймаються після ефіру Comedy Сlub, резидентом якого є артист.
Струнка красуня блиснула апетитними формами в шкіряній сорочці та джинсах з високою талією.
"Ви найкраща пара в усьому світі! Ось дивлюся на вас і посміхаюся!", "На вас сорочка супер", " Така гармонійна і красива пара. Щастя вам безмірного! Ми вас любимо", "Анжі, голлівудська зірка!)) ", - відреагували користувачі.
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