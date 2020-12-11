Дружина коміка й співака Артура Пирожкова Анжеліка Ревва сколихнула публіку брутальним образом

Як передає Politeka.net, 38-річна красуня опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в спортивному залі, а саме поруч з боксерською грушею.

Дівчина була в білій маєчці та чорних лосинах. Анжеліка з високим хвостиком і в червоних рукавичках застигла в момент напруженого удару по груші. Видно, що вона спітніла й почервоніла, в результаті фізичних вправ.

Цілеспрямований погляд, тверда стійка і струнка підкачана фігурка Анжеліки вражають.

"І знову добрий спортивний... 🥊 😜 Який вид спорту вам приносить насолоду?", - підписала фото дружина Пирожкова.

Примітно, що артист одним з перших відреагував на її пост, залишивши в коментарі купу смайликів. "Хочу з вами спаринг, чоловіче 💋", - кокетливо відповіла йому Анжеліка.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Серйозна дівчинка..😁👍❤️"

"Спортсменка, активістка, розумниця і звичайно ж красуня!!!😍 👏 Дякую, за корисні рекомендації 🙂"

"Яка ти красива, Анжеліка❤️😻"

"Нічого собі! Люблю гімнастику"

"На жаль, ніякий😂"

"ідеальний ранок 🙌"

Раніше ми повідомляли, Анжеліка виставила яскраве фото, де вони з Пирожковим обіймаються після ефіру Comedy Сlub, резидентом якого є артист.

Струнка красуня блиснула апетитними формами в шкіряній сорочці та джинсах з високою талією.

"Ви найкраща пара в усьому світі! Ось дивлюся на вас і посміхаюся!", "На вас сорочка супер", " Така гармонійна і красива пара. Щастя вам безмірного! Ми вас любимо", "Анжі, голлівудська зірка!)) ", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, дружина Артура Пирожкова показала молодшу дочку, красунь не відрізнити

Як повідомляла Politeka, Артур Пирожков з красунею-дружиною показали справжню пристрасть на яхті