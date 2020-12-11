Супруга комика и певца Артура Пирожкова Анжелика Ревва всколыхнула публику брутальным образом

Как передает Politeka.net, 38-летняя красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в спортивном зале, а именно рядом с боксерской грушей.

Девушка была в белой маечке и черных лосинах. Анжелика с высоким хвостиком и в красных перчатках застыла в момент напряженного удара по груше. Видно, что она вспотела и покраснела, в результате физических упражнений.

Целеустремленный взгляд, твердая стойка и стройная подкачанная фигурка Анжелики поражают.

"И снова доброе спортивное... 🥊😜 Какой вид спорта вам приносит наслаждение?", - подписала фото жена Пирожкова.

Примечательно, что артист одним из первых отреагировал на ее пост, оставив в комментарии кучу смайликов. "Хочу с вами спарринг, мужчина 💋", - кокетливо ответила супругу Анжелика.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Серьезная девочка..😁👍❤️"

"Спортсменка, активистка, умница и конечно же КРАСАВИЦА!!!😍👏 Спасибо, за полезные рекомендации 🙂"

"Какая ты красивая, Анжелика❤️😻"

"Ничёсе! Люблю гимнастику"

"К сожалению, никакой😂"

"идеальное утро 🙌"

Ранее мы сообщали, Анжелика выставила яркое фото, где они с Пирожковым обнимаются после эфира Comedy Сlub, резидентом которого является артист.

Стройная красотка блеснула аппетитными формамим в кожаной рубашке и джинсах с высокой талией.

"Вы самая лучшая пара во всём мире! Вот смотрю на вас и улыбаюсь!", "На вас рубашка супер", "Такая гармоничная и красивая пара. Счастья вам безмерного!Мы вас любим", "Анжи, голливудская звезда!))", - отреагировали пользователи.

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