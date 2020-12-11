Супруга комика и певца Артура Пирожкова Анжелика Ревва всколыхнула публику брутальным образом
Как передает Politeka.net, 38-летняя красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в спортивном зале, а именно рядом с боксерской грушей.
Девушка была в белой маечке и черных лосинах. Анжелика с высоким хвостиком и в красных перчатках застыла в момент напряженного удара по груше. Видно, что она вспотела и покраснела, в результате физических упражнений.
Целеустремленный взгляд, твердая стойка и стройная подкачанная фигурка Анжелики поражают.
"И снова доброе спортивное... 🥊😜 Какой вид спорта вам приносит наслаждение?", - подписала фото жена Пирожкова.
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Примечательно, что артист одним из первых отреагировал на ее пост, оставив в комментарии кучу смайликов. "Хочу с вами спарринг, мужчина 💋", - кокетливо ответила супругу Анжелика.
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Серьезная девочка..😁👍❤️"
"Спортсменка, активистка, умница и конечно же КРАСАВИЦА!!!😍👏 Спасибо, за полезные рекомендации 🙂"
"Какая ты красивая, Анжелика❤️😻"
"Ничёсе! Люблю гимнастику"
"К сожалению, никакой😂"
"идеальное утро 🙌"
Ранее мы сообщали, Анжелика выставила яркое фото, где они с Пирожковым обнимаются после эфира Comedy Сlub, резидентом которого является артист.
Стройная красотка блеснула аппетитными формамим в кожаной рубашке и джинсах с высокой талией.
"Вы самая лучшая пара во всём мире! Вот смотрю на вас и улыбаюсь!", "На вас рубашка супер", "Такая гармоничная и красивая пара. Счастья вам безмерного!Мы вас любим", "Анжи, голливудская звезда!))", - отреагировали пользователи.
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