Актриса Христина Асмус вшанувала пам'ять легендарного південнокорейського режисера Кім Лі Дука

Вона опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" спільне фото з покійним і розповів про їхні близькі стосунки, передає Politeka.net. Христина Асмус зображена в обнімку з уже літнім Кім Лі Дуком в білій сукні з чорними смужками. Сам режисер позував у в чорній куртці, футболці, просторих спортивних штанях і толстовці, пов'язаній на поясі.

"О, Боже!!! Боже... Ні, будь ласка... Не можу повірити... Культовий Південнокорейський режисер, лауреат Венеціанського і Берлінського кінофестивалів Кім Кі Дук сьогодні помер від коронавірусу... Гідок... дорогий друже... Будь ласка, я не хочу, щоб це було правдою", - поділилася своїм сумом актриса.

В архіві Христини Асмус знайшлося й інше фото, зроблене вже в ресторані. У сумному пості знаменитість розкрила подробиці першої зустрічі з Кімом.

"Ми познайомилися 2 роки тому, коли він був головою журі ММКФ. Я тоді сказала своїй подрузі, що Кі Дук - один з небагатьох людей, з ким я б хотіла спільне фото. І після того, як я з ним сфотографувалася, він попросив зробити селфі зі мною на свій телефон. Перекладач сказала, що він так робить рідко і коли йому дуже подобається людина", - згадала Асмус. - "Коли він вперше покликав мене на зустріч, я думала, що це розіграш... Я пам'ятаю всі наші зустрічі. Пам'ятаю той... один з найсильніших розмов у моєму житті... І ми спілкувалися не так давно....але вже не зможемо більше... Світла пам'ять...".

Кім Лі Дук помер у віці 59 років. Раніше ми повідомляли, що смерть наздогнала його в Латвії, куди режисер прибув з Санкт-Петербурга, причиною смерті вважають "Китайський вірус". Всесвітньо відомий майстер кіно є лауреатом Каннського, Венеціанського та Берлінського фестивалів, а одним з найпопулярніших фільмів став "Весна, літо, осінь, зима і знову весна".

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