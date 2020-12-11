Актриса Кристина Асмус почтила память легендарного южнокорейского режиссера Ким Ли Дука

Она опубликовала на своей странице в "Инстаграм" совместное фото с покойным и рассказал об их близких отношениях, передает Politeka.net. Кристина Асмус запечатлена в обнимку с уже пожилым Ким Ли Дуком в белом платье с черными полосками. Сам режиссер позировал в в черной куртке, футболке, просторных спортивных штанах и толстовке, повязанной на поясе.

"О, Боже!!! Боже... Нет, пожалуйста... Не могу поверить... Культовый южнокорейский режиссер, лауреат Венецианского и Берлинского кинофестивалей Ким Ки Дук сегодня умер от коронавируса... Гидок... дорогой друг... Пожалуйста, я не хочу, чтобы это было правдой", - поделилась своей грустью актриса.

В архиве Кристины Асмус нашлось и другое фото, сделанное уже в ресторане. В печальном посте знаменитость раскрыла подробности первой встречи с Кимом.

"Мы познакомились 2 года назад, когда он был Председателем жюри ММКФ. Я тогда сказала своей подруге, что Ки Дук - один из немногих людей, с кем я бы хотела совместное фото. И после того, как я с ним сфотографировалась, он попросил сделать селфи со мной на свой телефон. Переводчик сказала, что он так делает редко и когда ему очень нравится человек", - вспомнила Асмус. - "Когда он впервые позвал меня на встречу, я думала, что это розыгрыш... Я помню все наши встречи. Помню тот... один из самых сильных разговоров в моей жизни... И мы общались не так давно....но уже не сможем больше... Светлая память...".

Ким Ли Дук умер в возрасте 59 лет. Ранее мы сообщали, что смерть настигла его в Латвии, куда режисер прибыл из Санкт-Петербурга, причиной смерти считают "китайский вирус". Всемирно известный мастер кино является лауреатом Каннского, Венецианского и Берлинского фестивалей, а одним из самых популярных фильмов стал "Весна, лето, осень, зима и снова весна".

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