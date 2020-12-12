Курс валют в Україні 12 грудня заморозить "амбіції" гривні, яка вже в перший робочий день зробить боляче долару
Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.
Сьогодні стодоларовий Бенджамін Франклін застигне на місці, хоча в перший робочий день проб'є психологічну позначку. Гривня зміцниться, захопивши 10,84 пункту.
Євро також чекає падіння, хоча і не таке критичне. У понеділок очікується падіння на 10,05 пунктів.
Курс валют в Україні 12 грудня:
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100 доларів-2807,5 грн;
100 євро - 3389,41 грн.
Трохи підніметься після вихідних "дерев'яний" з Кремля. Очікується, що рубль обійдеться в 0,38265 гривні.
До цього ми писали, що з'явилися подробиці можливого введення в Україні "електронної гривні".
Передбачається, що її можуть зробити в електронному варіанті, у вигляді "стейблкоїну" - ці гроші мають прив'язки (курс) до реальних 1:1.
У НБУ вже заявили, що готуються до запуску електронної гривні і розглядають варіанти, як впровадити нові валюти.
Одна з головних переваг є-гривні - надійність, оскільки криптовалюта працює на технології блокчейн. Друга перевага-спрощення розрахунків, адже при проведенні транзакції грошова операція буде проведена миттєво.
Нагадавши, нова вертикальна купюра з'явилася в Україні, деталі від Нацбанку
Як повідомляла Politeka, Нацбанк попередив українців про фальшиві гроші, як розпізнати
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