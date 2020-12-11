Дочка популярної української співачки Олі Полякової здивувала несподіваною зачіскою і показала свого улюбленця
15-річна Маша Полякова активно веде свій Instagram, регулярно радуючи підписників новими фото. Як пише Politeka.net, дівчина поділилася свіжим знімком, на якому показала себе в незвичному образі.
Для фото Маша вибрала наряд у вуличному стилі. На ній чорна толстовка і шапка. Незвичайною деталлю образу школярки стала її нова зачіска: Маша вирішила заплести своє довге волосся в безліч дрібних кісок.
На руках Полякова-молодша тримає білосніжну собачку.
"Трохи милоти вам в стрічку, а яке у вас домашня тварина? Додавайте в історію ваших улюбленців, буду лайкати", - написала дівчина.
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Її передплатники тут же відреагували на новий пост.
"Так на маму схожа!", "Зайка", "дуже красива", "красуні", "Уті-путі який", "ніжна така дівчина, дуже красива!",- пишуть люди.
Раніше ми писали, що Маша розповіла про свої стосунки з матір'ю. За її словами, життя дитини знаменитості не таке вже й легке.
"Перш за все це хейт. Я створила свою рок-групу і знайомі мене хейтят, але я людина, яка не звертає на це увагу", - поділилася Маша.
За словами Маші, найбільші розбіжності у відносинах з мамою виникають через гаджети.
"Телефон у мене забирають щоночі", - поділилася дочка української зірки.
Нагадаємо, юну дочку Полякової вивели з себе нападки зіркової мами, дівчинка не стала мовчати: "Мене дуже...".
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Також Politeka писала, що як виглядає мама-красуня Полякової, фото пробирає до мурашок.