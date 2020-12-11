Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой удивила неожиданной прической и показала своего любимца
15-летняя Маша Полякова активно ведет свой Инстаграм, регулярно радуя подписчиков новыми фото. Как пишет Politeka.net, девушка поделилась свежим снимком, на котором показала себя в непривычном образе.
Для фото Маша выбрала наряд в уличном стиле. На ней черная толстовка и шапка. Необычной деталью образа школьницы стала ее новая прическа: Маша решила заплести свои длинные волосы во множество мелких косичек.
На руках Полякова-младшая держит белоснежную собачку.
«Немного милоты вам в ленту, а какое у вас домашнее животное? Добавляйте в историю ваших любимцев, буду лайкать», - написала девушка.
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Ее подписчики тут же отреагировали на новый пост.
«Так на маму похожа!», «Зайка», «Очень красивая», «Красотки», «Ути-пути какой», «Нежная такая девушка, очень красивая!», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Маша рассказала о своих отношениях с матерью. По ее словам, жизнь ребенка знаменитости не такая уж и легкая.
"Прежде всего это хейт. Я создала свою рок-группу и знакомые меня хейтят, но я человек, который не обращает на это внимание", - поделилась Маша.
По словам Маши, наибольшие разногласия в отношениях с мамой возникают из-за гаджетов.
"Телефон у меня забирают каждую ночь", - поделилась дочь украинской звезды.
Напомним, юную дочь Поляковой вывели из себя нападки звездной мамы, девочка не стала молчать: "Меня очень...".
Как сообщала Politeka, довольная Полякова похвасталась своими «богинями», красноречивый кадр: «Две, которые думают, что…».
Также Politeka писала, что как выглядит мама-красотка Поляковой, фото пробирает до мурашек.