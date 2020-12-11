Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой удивила неожиданной прической и показала своего любимца

15-летняя Маша Полякова активно ведет свой Инстаграм, регулярно радуя подписчиков новыми фото. Как пишет Politeka.net, девушка поделилась свежим снимком, на котором показала себя в непривычном образе.

Для фото Маша выбрала наряд в уличном стиле. На ней черная толстовка и шапка. Необычной деталью образа школьницы стала ее новая прическа: Маша решила заплести свои длинные волосы во множество мелких косичек.

На руках Полякова-младшая держит белоснежную собачку.

«Немного милоты вам в ленту, а какое у вас домашнее животное? Добавляйте в историю ваших любимцев, буду лайкать», - написала девушка.

Ее подписчики тут же отреагировали на новый пост.

«Так на маму похожа!», «Зайка», «Очень красивая», «Красотки», «Ути-пути какой», «Нежная такая девушка, очень красивая!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Маша рассказала о своих отношениях с матерью. По ее словам, жизнь ребенка знаменитости не такая уж и легкая.

"Прежде всего это хейт. Я создала свою рок-группу и знакомые меня хейтят, но я человек, который не обращает на это внимание", - поделилась Маша.

По словам Маши, наибольшие разногласия в отношениях с мамой возникают из-за гаджетов.

"Телефон у меня забирают каждую ночь", - поделилась дочь украинской звезды.

Напомним, юную дочь Поляковой вывели из себя нападки звездной мамы, девочка не стала молчать: "Меня очень...".

Как сообщала Politeka, довольная Полякова похвасталась своими «богинями», красноречивый кадр: «Две, которые думают, что…».

Также Politeka писала, что как выглядит мама-красотка Поляковой, фото пробирает до мурашек.