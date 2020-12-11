Українських хореограф і зірка шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко вирішила оригінально відзначити професійне свято

Як повідомляє Politeka.net, 11 грудня весь світ святкує Міжнародний день танго, і знаменитість вирішила розповісти про свої почуття до цього танцю в мікроблозі "Instagram". Вона опублікувала фото зі своїм колегою Олександром Охріменком, зроблене якраз під час танцювального руху. Обидва партнери одяглися у вільний чорний одяг. Олена Шоптенко притулилася до танцюриста і вигнулася назад, користуючись підтримкою його сильних рук.

"Сьогодні Міжнародний день танго. Думала написати якийсь глибокодумний пост про це танці, а потім прийшла до висновку, що в світі, мабуть, немає жодної людини, яка б не знала про це танці, навіть не будучи танцюристом. А значить, я можу запитати у вас: про що для вас танго? Для мене він про чуттєвість і гостроту", - зізналася хореограф. - "Саме цей танець ми з вами будемо танцювати завтра в прямому ефірі. Зустрічаємося об 11:30".

Користувачі соціальної мережі висловилися про свої асоціації і в коментарях не забули оцінити образ Шоптенка:

"Я найбільше люблю танго"; "пристрасть і темперамент"; "Танго - про пристрасть і🔥, яке відчувають 2 закоханих🔥"; " дуже красивий кадр, Альона, ви прекрасні!)) ✨ 🔥 🌹 "; "Я люблю всі танці у вашому виконанні, і у мене таке відчуття що ви взагалі не вміє ходити тільки танцюєте, я Вами захоплююся".

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