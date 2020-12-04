Хореограф и танцовщица, участница проекта «Танці з зірками» Алена Шоптенко пленила ретро-образами

Как сообщала Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала серию фото, сделанных украинским фотографом в рамках нового проекта. На фото Шоптенко позировала в ретро одежде. На одном фото на ней было платье с пикантным вырезом. Волосы хореографа были накручены и красиво уложены. На втором снимке на голове Алены красовался черный бант.

«Я всегда очень любила «ретро»: ретро танцы, ретро костюмы, ретро фильмы! Для меня эта стилистика настолько особенная, глубокая и самодостаточная, что я всегда с огромным удовольствием использую ее в своей работе: в хореографии. А совсем недавно мне посчастливилось ещё и окунуться в стиль фотографии того времени - во французский стиль «Harcourt», - рассказала Алена.

В комментариях стали бурно обсуждать новый образ звезды.

«Вы прекрасна», «Фото- супер!», «Невероятно красиво и стильно!», «Вау», «Какая прекрасная», «Класс», «Это ваш стиль», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алена Шоптенко показала редкое фото подросшего сына. Танцовщица призналась, что ее сын Алексей ежедневно будит ее, пробираясь к ней в кровать. На фото Шоптенко крепко обнимает сына и улыбается.

Напомним, что нежная Шоптенко сбросила лишнее, заткнув за пояс муз Тарантино: «Боже, какая вы…».

Как сообщала Politeka, Шоптенко посветила своими сочными "черешенками" в платье без белья: "Шикарная".

Также Politeka писала, что Шоптенко подразнила обнаженной частью тела, впечатлив даже Санину: «Просто супер».