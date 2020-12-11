Украинских хореограф и звезда шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко решила оригинально отметить профессиональный праздник

Как сообщает Politeka.net, 11 декабря весь мир празднует Международный день танго, и знаменитость решила рассказать о своих чувствах к этому танцу в микроблоге "Инстаграм". Она опубликовала фото со своим коллегой Александром Охрименко, сделанное как раз во время танцевального движения. Оба партнера оделись в свободную черную одежду. Алена Шоптенко прижалась к танцору и выгнулась назад, пользуясь поддержкой его сильных рук.

"Сегодня Международный день танго. Думала написать какой-то глубокомысленный пост об этом танце, а потом пришла к выводу, что в мире, пожалуй, нет ни одного человека, который бы не знал об этом танце, даже не будучи танцором. А значит, я могу спросить у вас: о чем для вас танго? Для меня он про чувственность и остроту", - призналась хореограф. - "Именно этот танец мы с вами будем танцевать завтра в прямом эфире. Встречаемся в 11:30".

Пользователи социальной сети высказались о своих ассоциациях и в комментариях не забыли оценить образ Шоптенко:

"Я больше всего люблю танго"; "Страсть и темперамент"; "Танго - о страсти и 🔥, которое испытывают 2 влюбленных🔥"; "Очень красивый кадр, Алёна, вы прекрасны!))✨🔥🌹"; "Я люблю все танцы в вашем исполнении, и у меня такое ощущение что вы вообще не умеет ходить только танцуете, я вами восхищаюсь".

Напомним, что нежная Шоптенко сбросила лишнее, заткнув за пояс муз Тарантино: «Боже, какая вы…».

Также Politeka писала, что Шоптенко подразнила обнаженной частью тела, впечатлив даже Санину: «Просто супер».