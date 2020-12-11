Популярна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук захопила шанувальників, засвітивши бездоганну фігуру на тренуванні

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

«Ще кілька теплих фото перед новорічними святами", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Бех-Романчук позує в спортивному міні, яке ефектно підкреслює її бездоганну фігуру.

"Ох, ці вигини на животі-просто космос" «" Малятко, ти красива " « "Елітний атлет", "Божественна красуня-вмієш зробити приємно ввечері", "крашиха" « "це пожежа" «" чудовий постріл«, " ідеальна!", "виглядаєш на всі сто", - пишуть її шанувальники.

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На фото Бех позує в синьому топі і шортиках. Красуня доповнила образ окулярами, а волосся зібрала в хвостик. Дівчина стояла на стадіоні, демонструючи рельєфний прес. Кадр вийшов дуже цікавим і мотивуючим.

"Непростий тиждень для мене! Я чекаю вихідних", - написала Бех під знімком.

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