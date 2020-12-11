Популярная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук восхитила поклонников, засветив безупречную фигуру на тренировке

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Еще несколько теплых фото перед новогодними праздниками», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Бех-Романчук позирует в спортивном мини, которое эффектно подчеркивает ее безупречную фигуру.

«Ох, эти изгибы на животе – просто космос», «малышка, ты красивая», «элитный атлет», «божественная красотка - умеешь сделать приятно вечером», «крашиха», «это пожар», «великолепный выстрел», «идеальная!», «выглядишь на все сто», - пишут ее поклонники.

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На фото Бех позирует в синем топе и шортиках. Красотка дополнила образ очками, а волосы собрала в хвостик. Девушка стояла на стадионе, демонстрируя рельефный пресс. Кадр получился очень интересным и мотивирующим.

"Непростая неделя для меня! Я жду выходных", - говорится в сообщении.

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