Популярная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук восхитила поклонников, засветив безупречную фигуру на тренировке
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Еще несколько теплых фото перед новогодними праздниками», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии Бех-Романчук позирует в спортивном мини, которое эффектно подчеркивает ее безупречную фигуру.
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«Ох, эти изгибы на животе – просто космос», «малышка, ты красивая», «элитный атлет», «божественная красотка - умеешь сделать приятно вечером», «крашиха», «это пожар», «великолепный выстрел», «идеальная!», «выглядишь на все сто», - пишут ее поклонники.
Как мы рассказывали до этого, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя после тяжелой недели
На фото Бех позирует в синем топе и шортиках. Красотка дополнила образ очками, а волосы собрала в хвостик. Девушка стояла на стадионе, демонстрируя рельефный пресс. Кадр получился очень интересным и мотивирующим.
"Непростая неделя для меня! Я жду выходных", - говорится в сообщении.
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