Українців можуть змусити переплачувати за комунальні послуги разом з новими абонплатами
Згідно закон "Про житлово-комунальні послуги", споживачів змусять окремо платити за водопостачання, водовідведення, опалення та вивезення сміття, передає Politeka.net. Поки введення абонплати відклали, нові вимоги повинні вступити в силу лише через п'ять місяців після остаточного зняття обмежень, хоча депутати пропонують впровадити їх вже з січня 2021 року.
Кабмін вже видав постанову, якою затвердив формулу для розрахунку фіксованої абонентської плати:
2 х прожитковий мінімум х 2,58 х 0,15 х К
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2,58 - середня кількість осіб в українських сім'ях;
0,15 - середній відсоток витрат на комуналку від сімейного доходу
К - коефіцієнт (для опалення та води – 0,019, для сміття – 0,009).
З першого грудня прожитковий мінімум підвищили до 2189 гривень, якщо зміни набудуть чинності вже наступного року, то абонплата на опалення та воду становитиме 32,19 гривні, а на сміття – 15,2 гривень. У підсумку мешканцям доведеться платити приблизно 111,7 гривень на місяць за користування гарячою і холодною водою, а також послугами з вивезення сміття.
Зараз тарифи на воду встановлює НКРЕКП, вони залежать від декількох факторів: зарплата персоналу – 40%, електроенергія – 23%, ремонтні роботи – 10 %, інвестиційна програма – 8%, реагенти – 9%, податки – 6%, Інші витрати – 4%. Цілком може статися і так, що абонплата за формулою Кабміну буде вище, ніж тарифи Нацкомісії, і українцям доведеться платити більше.
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