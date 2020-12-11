Украинцев могут заставить переплачивать за коммунальные услуги вместе с новыми абонплатами

Согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах", потребителей заставят отдельно платить за водоснабжение, водоотвод, отопление и вывоз мусора, передает Politeka.net. Пока введение абонплаты отложили, новые требования должны вступить в силу лишь через пять месяцев после окончательного снятия ограничений, хотя депутаты предлагают внедрить их уже с января 2021 года.

Кабмин уже издал постановление, которым утвердил формулу для расчета фиксированной абонентской платы:

2 Х прожиточный минимум Х 2,58 Х 0,15 Х К

2,58 – среднее количество человек в украинских семьях;

0,15 – средний процент расходов на коммуналку от семейного дохода

К – коэффициент (для отопления и воды – 0,019, для мусора – 0,009).

С первого декабря прожиточный минимум повысили до 2189 гривен, если изменения вступят в силу уже в следующем году, то абонплата на отопление и воду составит 32,19 гривны, а на мусор – 15,2 гривен. В итоге жильцам придется платить примерно 111,7 гривен в месяц за пользование горячей и холодной водой, а также услугами по вывозу мусора.

Сейчас тарифы на воду устанавливает НКРЭКУ, они зависят от нескольких факторов: зарплата персонала – 40%, электроэнергия – 23%, ремонтные работы – 10 %, инвестиционная программа – 8%, реагенты – 9%, налоги – 6%, другие расходы – 4%. Вполне может случиться и так, что абонплата по формуле Кабмина будет выше, чем тарифы Нацкомиссии, и украинцам придется платить больше.

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