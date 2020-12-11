Зірки студії "Квартал 95" яскраво анонсували свій новорічний концерт разом з репером Потапом

Як повідомляє Politeka.net, в соціальній мережі "Instagram" виклали відеоанонс програми" Вечірній квартал", яку покажуть ввечері 31 Ггрудня (щоб подивитися, скрольте до кінця).

Актори запросили телеглядачів дивитися їх концерт в новорічній атмосфері. У ролику вони сидять за святковим столом, їдять салат і позують біля ялинки.

Справжньою окрасою застілля стала Олена Кравець, яка вбралася в яскраво-червону сукню. Пізніше вона привітала всіх чоловіків в колективі, пройшовшись уздовж них в червоній шубі, і жартома ткнула кулаком в обличчя Євгена Кошового. До слова, керівник студії зайняв цілий трон в оточенні красунь. На вечірку в костюмі Діда Мороза заявився і Олексій Потапенко (справжнє ім'я артиста).

"У новорічну ніч 1+1 покаже святковий випуск "Вечірнього кварталу". Артисти студії «Квартал 95» будуть вражати новими жартами та яскравими номерами. Так, святковий концерт зірки розпочнуть на льоду. У монологах та сценках розкажуть, як проходить підготовка до новорічних свят, як на наше життя вплинув карантин. Також на глядачів чекають яскраві виступи від топових зірок шоу-бізнесу. Буде яскраво та весело, не пропустіть! !",- йдеться в повідомленні.

Не всі користувачі соцмережі зраділи такій новині:

"Щороку одне і теж...скільки можна крутити квартал, на що то нове вже фантазії не вистачає"; " як завжди буде🔥 🔥 🔥 🔥"; " без образ, знову квартал?! 🙄 Набриднувши... Одні й ті ж на манежі.... Не буду дивитися взагалі ТБ".

Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" накинулася на красеня без штанів, заговоривши про гріх:" хотіла обніматися, а ти..."

Як повідомляла Politeka, напівголий Казанин з " Квартал 95» змусив Олену Кравець завмерти від подиву.

Також Politeka писала, що постарілий Кошовий і скуйовджена Кравець з "Квартал 95" вразили видом на сцені.