Популярна українська співачка Даша Астаф'єва спокусила фанатів, показавшись в облягаючому боді перед дзеркалом
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.
"І як тут не закохатися?» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому ролику Астаф'єва позує в леопардовому боді перед дзеркалом, демонструючи бездоганну фігуру на повний зріст. У якийсь момент дівчина зникає, залишаючи в кадрі лише ідеальні ноги.
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А ось шанувальники легендарної співачки не могли що-небудь сказати, адже кадри Астаф'єва вирішила опублікувати у себе в каруселі Stories.
До цього ми розповідали, що українська співачка Даша Астаф'єва ледь не вивалила пишний бюст з шовкової сукні
Артистка одягла шовкову сукню, яка обтягнула її принади без білизни. При цьому тонкі бретельки вона приспустила, щоб зробити кадри гарячішими.
Зверху сукні артистка одягла білу сорочку, яку скинула з плечей.
Даша сиділа на високому стільці, закинувши ніжку на ніжку.
Нагадавши, у Леопарді, глибоких декольте і з відкритою спиною: Даша Астаф'єва приміряла свої найгарячіші образи.
Як повідомляла Politeka, пишногруда Астаф'єва обтягнула принади сіткою і потрясла своїм багатством.
Також Politeka писала, що гаряча Даша Астаф'єва без трусиків відчинила пальто, засвітивши найпотаємніше: ні краплі збентеження.