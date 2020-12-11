Популярна українська співачка Даша Астаф'єва спокусила фанатів, показавшись в облягаючому боді перед дзеркалом

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

"І як тут не закохатися?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому ролику Астаф'єва позує в леопардовому боді перед дзеркалом, демонструючи бездоганну фігуру на повний зріст. У якийсь момент дівчина зникає, залишаючи в кадрі лише ідеальні ноги.

А ось шанувальники легендарної співачки не могли що-небудь сказати, адже кадри Астаф'єва вирішила опублікувати у себе в каруселі Stories.

До цього ми розповідали, що українська співачка Даша Астаф'єва ледь не вивалила пишний бюст з шовкової сукні

Артистка одягла шовкову сукню, яка обтягнула її принади без білизни. При цьому тонкі бретельки вона приспустила, щоб зробити кадри гарячішими.

Зверху сукні артистка одягла білу сорочку, яку скинула з плечей.

Даша сиділа на високому стільці, закинувши ніжку на ніжку.

Нагадавши, у Леопарді, глибоких декольте і з відкритою спиною: Даша Астаф'єва приміряла свої найгарячіші образи.

Як повідомляла Politeka, пишногруда Астаф'єва обтягнула принади сіткою і потрясла своїм багатством.

Також Politeka писала, що гаряча Даша Астаф'єва без трусиків відчинила пальто, засвітивши найпотаємніше: ні краплі збентеження.