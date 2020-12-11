Популярная украинская певица Даша Астафьева соблазнила фанатов, показавшись в облегающем боди перед зеркалом

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

«И как тут не влюбиться?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном ролике Астафьева позирует в леопардовом боди перед зеркалом, демонстрируя безупречную фигуру во весь рост. В какой-то момент девушка исчезает, оставляя в кадре лишь идеальные ноги.

А вот поклонники легендарной певицы не могли что-либо сказать, ведь кадры Астафьева решила опубликовать у себя в карусели Stories.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Даша Астафьева едва не вывалила пышный бюст из шелкового платья

Артистка надела шелковое платье, которое обтянуло ее прелести без белья. При этом тонкие бретельки она приспустила, чтобы сделать кадры погорячее.

Сверху платья артистка надела белую рубашку, которую скинула с плечей.

Даша сидела на высоком стуле, закинув ножку на ножку.

Напомним, в леопарде, глубоких декольте и с открытой спиной: Даша Астафьева примеряла свои самые горячие образы.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Астафьева обтянула прелести сеткой и потрясла своим богатством.

Также Politeka писала, что горячая Даша Астафьева без трусиков распахнула пальто, засветив самое сокровенное: ни капли смущения.