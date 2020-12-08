Популярная украинская певица Даша Астафьева едва не вывалила пышный бюст из шелкового платья

Красотка продолжает будоражить фантазии фанатов, публикуя жаркие снимки в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Звезда выставила пышный бюст в экстремальном декольте в одном из последних постов.

Артистка надела шелковое платье, которое обтянуло ее прелести без белья. При этом тонкие бретельки она приспустила, чтобы сделать кадры погорячее.

Сверху платья артистка надела белую рубашку, которую скинула с плечей.

Даша сидела на высоком стуле, закинув ножку на ножку.

Нежный макияж и патчи под глазами завершили интересный образ знаменитости.

Также внимание привлекали крупные локоны на голове.

В посте Астафьева рассказала, что у нее, как и у всех остальных людей, портится настроение на весь день, после увиденного отражения в зеркале.

"В моем случае скажут , «уже не та» а еще напишут гадости под постом, где хочется с вменяемыми фолловерами поделиться воспоминаниями или мыслями....", - написала Даша.

За час пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.

"Ох, богиня", "Невероятная !!! 😍😍😍😍", "Страсть", "Удачного вторника ☀️☀️☀️☀️☀️", "С восьмым днём зимы ❄️❄️🎄🎄🎄☃️☃️☃️☃️", "Се**уальна❤️❤️", "Откровенно и красиво 😍", "Красивая пипец", - написали пользователи сети.

Напомним, Даша Астафьева рассказала о том, почему бабочки могут лететь на свет и наоборот – почему их может привлекать тьма. Все это красотка сопровождала фотографиями в соблазнительном латексном наряде, изогнувшись ради горячих кадров.

Напомним, в леопарде, глубоких декольте и с открытой спиной: Даша Астафьева примеряла свои самые горячие образы.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Астафьева обтянула прелести сеткой и потрясла своим богатством.

Также Politeka писала, что горячая Даша Астафьева без трусиков распахнула пальто, засветив самое сокровенное: ни капли смущения.