Відомий український шоумен і зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач здивував реакцією на слизькі дороги столиці
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці зірки в Instagram.
"Коли вийшов на вулицю, а там не посипано", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому ролику видно Ткача, який наклав свою голову на танцюючу людину. При цьому актор удає, ніби у нього задишка.
Оля Полякова дико змінилася, як тепер виглядає співачка: "Підтяжка обличчя точно була"
Юрій Горбунов потрапив у біду, з'явилися фото з місця НП: "Некерована автівка неслася..."
Меган Маркл жорстко "притиснула" принца Гаррі, деталі скандалу: "Тепер він виглядає просто..."
Пишногруда Полякова змінилася до невпізнання і засвітила зайве під халатом: "безсоромниця"
"Юрчик, ти король гумору», «супер», «ой не міг, це просто вогонь», «це справжня правда», «хороший», «це шедевр», "як завжди – на позитиві", - пишуть користувачі Мережі.
До цього ми розповідали, що шоумен і зірка "Квартал 95" Юрій Ткач вразив зовнішнім виглядом
Так, шоумен постав перед шанувальниками з густою шевелюрою, примірявши незвичайну перуку.
Поруч з Юрієм Ткачем можна побачити іншого гумориста "Квартал 95" Євгена Кошового, який засумував і втупився в екран свого телефону.
"Вилізли волосся. Євген Кошовий образився", - з гумором підписав Юрій Ткач новий знімок у своєму мікроблозі.
Шанувальники з гумором відреагували на публікацію шоумена і припустили, що Євген Кошовий тепер заздрить пишній шевелюрі Юрія Ткача.
Нагадавши, Ткач з "Квартал 95" міцно притиснув до себе свій найдорожчий подарунок.
Як повідомляла Politeka, зухвалий Кошовий з "Квартал 95" образив відомого українця, вибачення не допомогли.
Також Politeka писала, що зухвалий Ткач з "Квартал 95" обвів Потапа навколо пальця несподіваним фокусом.