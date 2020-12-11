Кадри говорять самі за себе

Відомий український шоумен і зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач здивував реакцією на слизькі дороги столиці

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці зірки в Instagram.

"Коли вийшов на вулицю, а там не посипано", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому ролику видно Ткача, який наклав свою голову на танцюючу людину. При цьому актор удає, ніби у нього задишка.

"Юрчик, ти король гумору», «супер», «ой не міг, це просто вогонь», «це справжня правда», «хороший», «це шедевр», "як завжди – на позитиві", - пишуть користувачі Мережі.

До цього ми розповідали, що шоумен і зірка "Квартал 95" Юрій Ткач вразив зовнішнім виглядом

Так, шоумен постав перед шанувальниками з густою шевелюрою, примірявши незвичайну перуку.

Поруч з Юрієм Ткачем можна побачити іншого гумориста "Квартал 95" Євгена Кошового, який засумував і втупився в екран свого телефону.

"Вилізли волосся. Євген Кошовий образився", - з гумором підписав Юрій Ткач новий знімок у своєму мікроблозі.

Шанувальники з гумором відреагували на публікацію шоумена і припустили, що Євген Кошовий тепер заздрить пишній шевелюрі Юрія Ткача.

Нагадавши, Ткач з "Квартал 95" міцно притиснув до себе свій найдорожчий подарунок.

Як повідомляла Politeka, зухвалий Кошовий з "Квартал 95" образив відомого українця, вибачення не допомогли.

Також Politeka писала, що зухвалий Ткач з "Квартал 95" обвів Потапа навколо пальця несподіваним фокусом.