Кадры говорят сами за себя

Известный украинский шоумен и звезда «Квартала 95» Юрий Ткач удивил реакцией на скользкие дороги столицы

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице звезды в Instagram.

«Когда вышел на улицу, а там не посыпано», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном ролике видно Ткача, который наложил свою голову на танцующего человека. При этом актер делает вид, будто у него отдышка.

«Юрчик, ты король юмора», «супер», «ой не мог, это просто огонь», «это настоящая правда», «хорош», «это шедевр», «как всегда – на позитиве», - пишут пользователи сети.

До этого мы рассказывали, что шоумен и звезда "Квартал 95" Юрий Ткач поразил внешним видом

Так, шоумен предстал перед поклонниками с густой шевелюрой, примерив необычный парик.

Рядом с Юрием Ткачем можно увидеть другого юмориста "Квартал 95" Евгения Кошевого, который загрустил и уставился в экран своего телефона.

"Вылезли волосы. Евгений Кошевой обиделся", - с юмором подписал Юрий Ткач новый снимок в своем микроблоге.

Поклонники с юмором отреагировали на публикацию шоумена и предположили, что Евгений Кошевой теперь завидует пышной шевелюре Юрия Ткача.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» крепко прижал к себе свой самый дорогой подарок.

Как сообщала Politeka, дерзкий Кошевой из "Квартал 95" обидел известного украинца, извинения не помогли.

Также Politeka писала, что дерзкий Ткач из «Квартал 95» обвел Потапа вокруг пальца неожиданным фокусом.