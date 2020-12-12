Екс-солістка групи " Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася милим фото з президентом України Володимиром Зеленським

Як передаємо Politeka.net, кадр артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Одягнувшись в коротку сукню Дорофєєва взяла Зеленського під руку, а Володимир Олександрович не встояв перед красою співачки і обдарував її променистою посмішкою.

""Я, Ти, Він, Вона" - Українська романтична комедія 2018 року від режисерів Володимира Зеленського та Девіда Додсона. Фільм знятий студією» Квартал 95 " за підтримки Держкіно.

Можна буде подивитися в неділю на 1+1 о 21:00", - поділилася співачка в підписі до посту.

На жаль невимушений і щирий кадр залишився без коментарів шанувальників Наді, оскільки коментарі під її постом були вимкнені.

Відзначимо, що в любовній комедії головні ролі виконали тоді ще НЕ президент Володимир Зеленський і все ще солістка "Час і скло" Надія Дорофєєва.

За сюжетом, Надя була коханкою персонажа Зеленського, так що пікантних моментів між ними у фільмі було предостатньо.

Під час промо-кампанії перед виходом фільму в мережі неодноразово з'являлися спільні постери і знімки зірок.





Нагадаємо, що грайлива Дорофєєва змусила глядачів "Танців з зірками" горіти в передчутті: "Хочу скоріше...".

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва здалася на публіці в ліфчику і трусах, натовп завила: "дуже пішло".