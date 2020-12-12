Экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась милым фото с президентом Украины Владимиром Зеленским

Как передаем Politeka.net, кадр артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.

Облачившись в короткое платье Дорофеева взяла Зеленского под руку, а Владимир Александрович не устоял перед красотой певицы и одарил ее лучезарной улыбкой.

"«Я, ты, он, она» — украинская романтическая комедия 2018 года от режиссёров Владимира Зеленского и Дэвида Додсона. Фильм снят студией «Квартал 95» при поддержке Госкино.

Можно будет посмотреть в воскресенье на 1+1 в 21:00", - поделилась певица в подписи к посту.

К сожалению непринужденный и искренний кадр остался без комментариев поклонников Нади, поскольку комментарии под ее постом были выключены.

Отметим, что в любовной комедии главные роли исполнили тогда еще не президент Владимир Зеленский и все еще солистка "Время и Стекло" Надежда Дорофеева.

По сюжету, Надя была любовницей персонажа Зеленского, так что пикантных моментов между ними в фильме было предостаточно.

Во время промо-кампании перед выходом фильма в сети неоднократно появлялись совместные постеры и снимки звезд.





Напомним, что игривая Дорофеева заставила зрителей "Танців з зірками" гореть в предвкушении: "Хочу поскорее...".

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева показалась на публике в лифчике и трусах, толпа взвыла: "Очень пошло".