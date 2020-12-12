Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", прогулялася на відпочинку в зухвалому вбранні

Пишногруда модель почала кар'єру моделі кілька років тому і відразу прославилася, завдяки яскравій зовнішності і відсутності комплексів з приводу своєї фігури. Якщо ж в молодості Демі боялася насмішок через бюста, який швидко перетворився на шостий розмір, то тепер вважає це подарунком.

Саме тому навіть на прогулянках під час відпочинку з близькими, яких не показує, модель акцентує увагу на своїх формах, а також захоплює новими образами. Цього разу на активній прогулянці Демі перетворилася на зухвалу Лару Крофт-чорна тонка майка-безрукавка з глибоким декольте і камуфляжні штани з непристойними вирізами на стегнах зробили її образ бездоганним.

"У мене сьогодні був один з кращих днів у моєму житті з кращою командою. Африка ви неймовірні. 🖤 🐆 🦓 🐘 » ,- написала демі.

Шанувальники не залишилися осторонь:

"Міс U, дитинко !! #Ми можемо поговорити!! 🌏 ; Вау принцеса Красива; напевно, було неймовірно бачити всіх цих тварин :); відмінний вигляд 😍; Зроби це похитуючи; Ти така красива😍 😍; як ти так добре виглядаєш??; Ти виглядаєш красивою дитинко; прекрасна дама😍 😘 🌹 👍; ти виглядаєш так само приголомшливо, як і на сафарі🔥 ✨; взяла бика за роги; такий лиходій🔥; Розкрадачка гробниць🔥».

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На фото Демі позує в білій накидці, яка не прикрила ніжки красуні. У вбранні було велике декольте, тому пишний бюст прямо випирав з нього. Образ красуня доповнила прикрасою на голові, а волосся залишила розпущеним.

"Сподіваюся, у вас всіх чудовий день", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 200 тисяч лайків і написали коментарі.

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