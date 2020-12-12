Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", прогулялась на отдыхе в дерзком наряде

Пышногруда модель начала карьеру модели несколько лет назад и сразу прославилась, благодаря яркой внешности и отсутствию комплексов по поводу своей фигуры. Если же в молодости Деми боялась насмешек из-за бюста, который быстро превратился в шестой размер, то теперь считает это подарком.

Именно поэтому даже на прогулках во время отдыха с близкими, которых не показывает, модель акцентирует внимание на своих формах, а также восхищает новыми образами. В этот раз на активной прогулке Деми превратилась в дерзкую Лару Крофт – черная тонкая майка-безрукавка с глубоким декольте и камуфляжные штаны с неприличными вырезами на бедрах сделали ее образ безупречным.

«У меня сегодня был один из лучших дней в моей жизни с лучшей командой. Африка вы невероятны. 🖤 ​​🐆🦓🐘», - написала Деми.

Поклонники не остались в стороне:

«Мисс U, детка !! #Мы можем поговорить!! 🌏; Вау принцесса красивая; Наверное, было невероятно видеть всех этих животных :); Отличный вид 😍; Сделай это покачивая; Ты такая красивая😍😍; Как ты так хорошо выглядишь??; Ты выглядишь красивой детка; Прекрасная дама 😍😘🌹👍; Ты выглядишь так же потрясающе, как и на сафари🔥✨; взяла быка за рога; Такой злодей🔥; Расхитительница гробниц 🔥».

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На фото Деми позирует в белой накидке, которая не прикрыла ножки красотки. В наряде было большое декольте, поэтому пышный бюст прямо выпирал из него. Образ красотка дополнила украшением на голове, а волосы оставила распущенными.

"Надеюсь, у вас всех замечательный день", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 200 тысяч лайков и написали комментарии.

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