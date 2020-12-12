Іранська блогерка, яка прославилася на весь світ моторошними пародіями на Анджеліну Джолі, засуджена до десяти років в'язниці

Таке рішення 19-річної Сахар Табар (Sahar Tabar) виніс суд, повідомляє телеграм-канал « LIFE SHOT ».

Дівчину звинуватили в богохульстві, підбурюванні до насильства, отриманні доходу неприйнятними способами і в заохоченні корупції серед молоді.

Широку популярність цукор Табар отримала в 16-річному віці, коли стала публікувати в соцмережах страхітливі фотографії в образі зірки Голлівуду Анджеліни Джолі.

Карикатурні знімки вона робила за допомогою різних фоторедакторів, проте незважаючи на шалену популярність, блогерка більше нагадувала зомбі.

Дізнавшись про таке суворе покарання одна з місцевих журналісток закликала голлівудську актрису заступитися за юну дівчину.

"САхар Табар всього 19 років. Її мати кожен день плаче, щоб звільнити невинну дочку. Нам потрібна Ваша допомога!"- попросила вона у своєму Twitter Анджеліну Джолі.

Не так давно ми писали, що голлівудська актриса Анджеліна Джолі приголомшила зовнішнім виглядом на спільній фотографії з батьком і братом.

Так, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося фото, на якому Джолі позувала з родичами. На актрисі була надіта біла майка, яка просвіщалася. Під майкою не було нічого, тому пишний бюст Джолі став надбанням громадськості.

Нагадаємо, що безсоромна Анджеліна Джолі в мокрій маєчці пограла язичком і показала дещо цікаве: «Вау, дуже жарко».

Як повідомляла Politeka, пристрасна Анджеліна Джолі в міні задерла ніжки, позбавивши дару мови:»вона знає як...".

Також Politeka писала, що болісно худа Анджеліна Джолі ошелешила впали щоками і кістлявими руками:»підніми голову, дівчинка".