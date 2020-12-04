Голливудская актриса Анджелина Джоли сразила наповал дерзким образом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц звезды появилось фото, на котором она предстала в невероятно нежном, и, одновременно, дерзком виде. На Джоли было белое платье, которое оказалось немного коротким. На ногах красовались черные высокие сапожки на каблуках.

Актриса сидела на полу, поджав и скрестив ножки. Платье так и норовило задраться, обнажив самое сокровенное. Артистка смело смотрела в кадр, восхитив своей нежной улыбкой.

В комментариях под постом стали восхищаться красотой дивы.

«Я люблю тебя, сладкая», «Вау, должно быть, тридцать лет», «Замечательно», «Моя королева», «Она знает, как выглядеть соблазнительно», «Абсолютно великолепно», «Очень красиво», «Великолепна во всем», «Шикарные ножки», «Люблю сапоги», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что раньше Анджелина Джоли была невероятно красивой женщиной. Она регулярно попадала в рейтинги самых красивых женщин на свете. Сегодня в СМИ не устают обсуждать ее болезненную худобу – красота 45-летней актрисы увяла.

Ранее мы писали, что в сети всплыло архивное фото, на котором Джоли предстала в весьма экстравагантном образе. На ней были черные штаны и белая майка, под которой не оказалось белья.

Напомним, что горячая Анджелина Джоли расставила ножки, засветив пикантные места: «Все приветствуют королеву».

Как сообщала Politeka, болезненно худая Анджелина Джоли ошарашила впавшими щеками и костлявыми руками: «Подними голову, девочка».

Также Politeka писала, что хищная Анджелина Джоли забыла про стыд, посветив "полушариями" крупным планом: "Вот это!".