Иранская блогерша, которая прославилась на весь мир жуткими пародиями на Анджелину Джоли, приговорена к десяти годам тюрьмы

Такое решение 19-летней Сахар Табар (Sahar Tabar) вынес суд, сообщает телеграм-канал « LIFE SHOT ».

Девушку обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми способами и в поощрении коррупции среди молодежи.

Широкую известно Сахар Табар получила в 16-летнем возрасте, когда стала публиковать в соцсетях устрашающие фотографии в образе звезды Голливуда Анджелины Джоли.

Карикатурные снимки она делала при помощи различных фоторедакторов, однако несмотря на бешенную популярность, блогерша больше напоминала зомби.

Узнав о столь суровом наказании одна из местных журналисток призвала голливудскую актрису вступиться за юную девушку.

"Сахар Табар всего 19 лет. Её мать каждый день плачет, чтобы освободить невинную дочь. Нам нужна ваша помощь!" — попросила она в своем Twitter Анджелину Джоли.

Не так давно мы писали, что голливудская актриса Анджелина Джоли ошарашила внешним видом на общей фотографии с отцом и братом.

Так, на одной из фан-страниц в Инстаграм появилось фото, на котором Джоли позировала с родственниками. На актрисе была надета белая майка, которая просвещалась. Под майкой не было ничего, поэтому пышный бюст Джоли стал достоянием общественности.

Напомним, что бесстыжая Анджелина Джоли в мокрой маечке поиграла язычком и показала кое-что интересное: «Вау, очень жарко».

Как сообщала Politeka, страстная Анджелина Джоли в мини задрала ножки, лишив дара речи: «Она знает как…».

Также Politeka писала, что болезненно худая Анджелина Джоли ошарашила впавшими щеками и костлявыми руками: «Подними голову, девочка».