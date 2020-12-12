Навколо рішення Ксенії Мішиної на проекті "Холостячка" розгорілися бурхливі суперечки

Як передає Politeka.net, дискусії українці влаштували під постом ведучого шоу Григорія Решетняка.

"Андрій покинув шоу за крок до фіналу... Чи згодні ви з рішенням Ксенії?",- запитав телеведучий у підписі до фото.

Думка шанувальників проекту була майже одноголосною

"Абсолютно він їй не підходить. Любив одну потім, полюбив іншу, він би їй зраджував якби був з нею", "Так ! Тому що він був дуже не впевнений ні в чому ! І це відштовхує і немає довіри людині", "Так, вони не пара!", "Згодна, хоч і вибір важкий був", "Його треба було вигнати, ще на третьому тижні проекту. Сопліжуй", - писали під постом.





Серед численних коментарів на підтримку рішення Ксенії, знайшлися і ті, хто підтримав саме Андрія.



"Не згодна зрозуміло. Але Андрія явно чекають відносини, де в ньому не будуть сумніватися і не будуть сумніватися в своїх почуттях", "Андрій ідеал всіх жінок) приклад справжнього чоловіка) який вміє любити", - висловилися українці.

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Ксенія Мішина зізналася, що не готова постійно сумніватися в ньому, адже чоловік швидко закохується в жінок і так само швидко ці почуття зникають.

"Я постійно сумнівалася в його" люблю", - зізналася актриса.

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