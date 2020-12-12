Вокруг решения Ксении Мишиной на проекте "Холостячка" разгорелись бурные споры

Как передает Politeka.net, дискуссии украинцы устроили под постом ведущего шоу Григория Решетняка.

"Андрей покинул шоу за шаг до финала... Согласны ли вы с решением Ксении?", - спросил телеведущий в подписи к фото.

Мнение поклонников проекта было почти единогласным

"Абсолютно он ей не подходит. Любил одну потом, полюбил другую, он бы ей изменял если бы был с ней", "Да ! Потому что он был очень не уверен ни в чем ! И это отталкивает и нет доверия человеку", "Да, они не пара!", "Согласна, хоть и выбор тяжелый был", "Его надо было выгнать, еще на третьей неделе проекту. Соплежуй", - писали под постом.





Среди многочисленных комментариев в поддержку решения Ксении, нашлись и те, кто поддержал именно Андрея.



"Не согласна разумеется. Но Андрея явно ждут отношения, где в нем не будут сомневаться и не будут сомневаться в своих чувствах", "Андрей идеал всех женщин) пример настоящего мужчины) который умеет любить", - высказались украинцы.

Напомним, восьмой эфир "Холостячки" закончился уходом с проекта Андрея Рыбака.

Ксения Мишина призналась, что не готова постоянно сомневаться в нем, ведь мужчина быстро влюбляется в женщин и так же быстро эти чувства исчезают.

"Я постоянно сомневалась в его "люблю", - призналась актриса.

Напомним, встреча "холостячки" Ксении Мишиной с родителями Тригубенко обернулась шоком: "Вы со своим ребенком..."

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Как писала Politeka, что разгоряченная "Холостячка" Мишина показала аппетитную фигуру в лучших образах.







