Відома модель Еллен Сантана, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці в 2018 році, показала себе в незвичайному образі

Красуня стояла на тлі різдвяних шкарпеток і мішури. Зірка одягла шапку Санти і підбори. Решту одягу на дівчині намалювали. Еллен не бентежило, що її шуба, пояс, панчохи і навіть трусики були тільки фарбою і можна легко побачити всі пікантні місця. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Розпис по тілу", - підписала фото Еллен

Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудово приголомшливо", "мій Різдвяний подарунок", "скільки чуттєвості", "Люблю тебе, Еллен", " кохані, ти сама божественність і досконалість, я тебе люблю !!!", "Боже мій, Різдвяний подарунок, який я найбільше хочу", "Наш дійсно vc дуже бездоганний і період", " ви красиві від природи!", "Вау, яка робота, так!", "Визначення досконалості в солодкому присутності чудового ангела".

Повідомлялося, що Ебі Ретчфорд збентежила образом "Санта-клауса" в одних червоних мереживах.

Цього разу модель вирішила поділитися тематичним постом, привітавши шанувальників з наступаючими святами і постав перед ними в зухвалому вигляді. Ебігейл одягла червону білизну з мережив, а також червону шапку Санта-Клауса, яка гармонійно виглядала разом з кольором її ліфа.

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