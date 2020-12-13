Известная модель Эллен Сантана, которая получила титул за самые красивые ягодицы в 2018 году, показала себя в необычном образе

Красотка стояла на фоне рождественских носочков и мишуры. Звезда надела шапку Санты и каблуки. Остальную одежду на девушке нарисовали. Эллен не смущало, что ее шуба, пояс, чулки и даже трусики были только краской и можно легко увидеть все пикантные места. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Роспись по телу", - подписала фото Эллен

Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:

"Великолепно потрясающе", "Мой рождественский подарок", "Сколько чувственности", "Люблю тебя, Эллен", "Возлюбленные, ты сама божественность и совершенство, я тебя люблю !!!", "Боже мой, рождественский подарок, который я больше всего хочу", "Наш действительно vc очень безупречный и период", "Вы красивы от природы!", "Вау, какая работа, да!", "Определение совершенства в сладком присутствии великолепного ангела".

Сообщалось, что Эби Рэтчфорд обескуражила образом "Санта-клауса" в одних красных кружевах.

В этот раз модель решила поделиться тематическим постом, поздравив поклонников с наступающими праздниками и представ перед ними в дерзком виде. Эбигейл надела красное белье из кружев, а также красную шапку Санта-Клауса, которая гармонично смотрелась вместе с цветом ее лифа.

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