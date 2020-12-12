Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, похвалилася жаркими розвагами в синій білизні

Спортсменка ділиться новими фото щодня, проте останнім часом вже давно не оновлювала профіль у соціальній мережі. У той же час на фан-акаунтах в Instagram публікують досить багато різних фото зі знаменитістю.

Наприклад, фото зі зйомки на футбольному полі чимало вразило шанувальників. Дівчина для нових кадрів вирішила надіти тільки майку і синє білизна під колір, а також доповнила образ яскраво-синіми гетрами. Розпущене волосся і мінімум макіяжу вдало завершили лук зірки.

Для більшої привабливості Кортез задерла майку і потягнула за край, проте не показала багато зайвого. Того факту, що Сьюзі позує на вулиці на спортмайданчику в одній білизні, фанатам вистачило. Вони написали багато коментарів:

«Це любов😍; Линдаааа, така розкішна; Quién fuera poste mamacita😛😛; белла просто неймовірна😍; ніякого сорому, кізка 🐐🐐🐐; Принцеса ❤️😍; а це смачно, дуже смачно😋; Я буду твоєю дівчиною-ловцем спини 😘; вогонь, підняла настрій🔥🔥; вистачить інтригувати, давайте продовження!».

Раніше ми також писали, що на фан-акаунтах в цей же час намагаються підтримати знаменитість і фітнес-модель, тому діляться її останніми кращими фото, якими вона вражала на відпочинку. У кольоровому бікіні з яскравим принтом Сьюзі виглядала дуже спокусливо, а випнута догори п'ята точка зробив фото на пляжі більш зухвалим.

Ось як реагують в мережі:

"Як смачно, ви просто розкішні!; дуже багата жінка; яка ти красива і смілива; добре👍 🏽; можу я струсити з тебе пісок?; Красива жінка ... Моя любов ❤; всі захоплені таким шикарним виглядом і дівчиною🍑; без зайвих слів, дуже сподобалося👍".

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць постала перед камерою відразу після душу.

Також Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць заманила в ліжко, залишившись в стрінгах.

Як Politeka повідомляла, що господиня найкрасивіших сідниць показала, як досягти ідеального " горішка"