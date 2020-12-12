Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, похвалилась жаркими развлечениями в синем белье

Спортсменка делится новыми фото каждый день, однако в последнее время уже давно не обновляла профиль в социальной сети. В то же время на фан-аккаунтах в Инстаграм публикуют довольно много различных фото со знаменитостью.

К примеру, фото со съемки на футбольном поле немало впечатлило поклонников. Девушка для новых кадров решила надеть только майку и синее белье под цвет, а также дополнила образ ярко-синими гетрами. Распущенные волосы и минимум макияжа удачно завершили лук звезды.

Для большей привлекательности Кортез задрала майку и потянула за край, однако не показала много лишнего. Того факта, что Сьюзи позирует на улице на спортплощадке в одном белье, фанатам хватило. Они написали много комментариев:

«Это любовь😍; Линдаааа, такая роскошная; Quién fuera poste mamacita😛😛; белла просто невероятная😍; никакого стыда, козочка 🐐🐐🐐; Принцесса ❤️ давайте продолжение😍; а это вкусно, очень вкусно😋; Я буду твоей девочкой-ловцом спины 😘; огонь, подняла настроение🔥🔥; хватит интриговать, давайте продолжение!».

Ранее мы также писали, что на фан-аккаунтах в это же время стараются поддержать знаменитость и фитнес-модель, потому делятся ее последними лучшими фото, которыми она поражала на отдыхе. В цветном бикини с ярким принтом Сьюзи выглядела очень соблазнительно, а выпяченная кверху пятая точка сделал фото на пляже более дерзким.

Вот как реагируют в сети:

«Как вкусно, вы просто роскошные!; очень богатая женщина; Какая ты красивая и смелая; Хорошо 👍🏽; Могу я стряхнуть с тебя песок?; Красивая женщина ... Моя любовь ❤; Все увлечены таким шикарным видом и девушкой🍑; без лишних слов, очень понравилось👍».

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц предстала перед камерой сразу после душа.

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