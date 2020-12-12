Легендарна українська співачка Настя Каменських підкорила фанатів, взявши участь у популярному флешмобі

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці зірки в Instagram.

"Готова світитися", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованому ролику Каменських позує спершу абсолютно без макіяжу, тикаючи в камеру пензликом для нанесення гриму. У якийсь момент знаменитість перетворюється, показуючи вищий пілотаж.

"Настюш, скільки можна язик показувати? Це ж не красиво? На кожному відео або ви без нього вже не можете?", "хочу таку ж чарівну пензлик", "ось це пожежа", "бомбезно виглядаєш", "ось це я розумію тренд", - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, співачка Настя Каменських спокусила фігурою в одній білизні

Цього разу знімки Насті Каменських у чорній білизні опублікували на фан-сторінці.

На одному фото Каменських робить фото на повний зріст, стоячи прямо навпроти дзеркала. Артистка зняла з себе одяг і залишила її валятися на підлозі, поки робила фото. Позує Настя в білизні і кросівках. Також артистка не стала знімати прикраси. Пишне волосся вона залишила розпущеним.

Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк

Як повідомляла Politeka, стильна Каменських "втекла" з дому і зачарувала зірку" Холостяка " розкутою позою.