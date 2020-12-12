Легендарная украинская певица Настя Каменских покорила фанатов, приняв участие в популярном флешмобе

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице звезды в Instagram.

«Готова светиться», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованном ролике Каменских позирует сперва абсолютно без макияжа, тыкая в камеру кисточкой для нанесения грима. В какой-то момент знаменитость преображается, показывая высший пилотаж.

«

Настюш, сколько можно язык показывать? Это же не красиво? На каждом видео или вы без него уже не можете?

», «хочу такую же волшебную кисточку», «вот это пожар», «бомбезно выглядишь», «вот это я понимаю тренд», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, певица Настя Каменских соблазнила фигурой в одном белье

На этот раз снимки Насти Каменских в черном белье опубликовали на фан-странице.

На одном фото Каменских делает фото во весь рост, стоя прямо напротив зеркала. Артистка сняла с себя одежду и оставила ее валяться на полу, пока делала фото. Позирует Настя в белье и кроссовках. Также артистка не стала снимать украшения. Пышные волосы она оставила распущенными.

Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк

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